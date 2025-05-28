Песков ответил на вопрос о месте для нового раунда переговоров с Украиной
Песков: Решения о месте для нового раунда переговоров с Украиной не принимались
Обложка © Life.ru
Отвечая на заявление спецпосланника США по Украине Кита Келлога о том, что следующий раунд переговоров между Россией и Украиной пройдёт в Женеве, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что окончательного решения о месте проведения пока не принято.
В беседе с журналистами представитель Кремля подчеркнул, что выбор места должен быть согласован и удобен для обеих сторон, непосредственно участвующих в переговорном процессе.
Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог предположил возможность встречи российского лидера Владимира Путина, его американского коллеги Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Женеве после того, как Россия передаст Украине мирный меморандум. В интервью Fox News он отметил, что Незалежная уже предоставила свои условия для мирного соглашения Москве.
Как сообщал Life.ru, 16 мая в Стамбуле впервые за последние три года состоялись переговоры между российскими и украинскими делегациями, длившиеся около двух часов. Результатом этих переговоров стал обмен пленными по схеме «1000 на 1000». Киев также запросил прямую встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, что российская сторона приняла к рассмотрению. Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин выразил мнение, что подобная встреча может закончиться неудачей для Владимира Зеленского.