Песков ответил на вопрос о месте для нового раунда переговоров с Украиной

Отвечая на заявление спецпосланника США по Украине Кита Келлога о том, что следующий раунд переговоров между Россией и Украиной пройдёт в Женеве, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что окончательного решения о месте проведения пока не принято.