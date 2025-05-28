Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 10:07

Песков ответил на вопрос о месте для нового раунда переговоров с Украиной

Песков: Решения о месте для нового раунда переговоров с Украиной не принимались

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Отвечая на заявление спецпосланника США по Украине Кита Келлога о том, что следующий раунд переговоров между Россией и Украиной пройдёт в Женеве, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что окончательного решения о месте проведения пока не принято.

В беседе с журналистами представитель Кремля подчеркнул, что выбор места должен быть согласован и удобен для обеих сторон, непосредственно участвующих в переговорном процессе.

Келлог заявил, что США получили от Украины список условий для мира
Келлог заявил, что США получили от Украины список условий для мира

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог предположил возможность встречи российского лидера Владимира Путина, его американского коллеги Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Женеве после того, как Россия передаст Украине мирный меморандум. В интервью Fox News он отметил, что Незалежная уже предоставила свои условия для мирного соглашения Москве.

Как сообщал Life.ru, 16 мая в Стамбуле впервые за последние три года состоялись переговоры между российскими и украинскими делегациями, длившиеся около двух часов. Результатом этих переговоров стал обмен пленными по схеме «1000 на 1000». Киев также запросил прямую встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, что российская сторона приняла к рассмотрению. Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин выразил мнение, что подобная встреча может закончиться неудачей для Владимира Зеленского.

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar