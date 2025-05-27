Келлог заявил, что США получили от Украины список условий для мира

Вашингтон получил от Киева список условий для урегулирования конфликта, такой же документ ожидается от России. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

«Мы получили его от украинской стороны. Нам нужно получить его и от российской стороны. <…> Затем объединим их», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Предполагается, что после работы над обоими документами состоится ещё один раунд переговоров. Келлог не исключил, что это будет в Женеве, поскольку Москва якобы отказалась от проведения диалога в Ватикане.

«Я думаю, Женева может стать следующей остановкой, где будут присутствовать все три лидера сторон: президент Трамп, президент Путин, Зеленский», — отметил спецпосланник.