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27 мая, 07:53

Захарова обозначила сроки передачи Киеву мирного меморандума России

МИД: РФ передаст Украине меморандум по урегулированию, когда он будет разработан

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Российская сторона передаст Украине меморандум по урегулированию конфликта сразу после его разработки. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Как только меморандум будет подготовлен, а я хочу отметить, что глава МИД РФ Сергей Лавров буквально ежедневно комментирует ход его проработки, он будет передан в Киев», — сказала Захарова.

Она также добавила, что Москва надеется на аналогичную работу со стороны Киева и уверена, что Украина направит свои материалы одновременно с получением российского документа.

Песков заявил, что Россия пока не передавала Киеву проект меморандума
Песков заявил, что Россия пока не передавала Киеву проект меморандума

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в России на данный момент продолжается работа над проектом меморандума. Документ будет предназначен для украинской стороны. После отправки Москва также примет условия от Киева.

Наталья Афонина
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