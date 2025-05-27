Захарова обозначила сроки передачи Киеву мирного меморандума России

Российская сторона передаст Украине меморандум по урегулированию конфликта сразу после его разработки. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Как только меморандум будет подготовлен, а я хочу отметить, что глава МИД РФ Сергей Лавров буквально ежедневно комментирует ход его проработки, он будет передан в Киев», — сказала Захарова.

Она также добавила, что Москва надеется на аналогичную работу со стороны Киева и уверена, что Украина направит свои материалы одновременно с получением российского документа.