Песков рассказал о работе по меморандуму с Украиной

В России ведётся работа над проектом меморандума, предназначенного для украинской стороны. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы готовим текст меморандума, проект меморандума, который будет передан украинской стороне. В свою очередь мы получим также проект от украинцев», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.