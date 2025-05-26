Песков рассказал о работе по меморандуму с Украиной
Песков: В РФ ведётся работа над проектом меморандума для Украины
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В России ведётся работа над проектом меморандума, предназначенного для украинской стороны. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы готовим текст меморандума, проект меморандума, который будет передан украинской стороне. В свою очередь мы получим также проект от украинцев», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп 19 мая провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалось, в частности, урегулирование украинского конфликта. По словам российского президента, беседа продолжалась более двух часов. Путин также отметил готовность РФ к сотрудничеству с Украиной в разработке меморандума, касающегося потенциального мирного соглашения.