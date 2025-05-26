Песков заявил, что Россия пока не передавала Киеву проект меморандума

Россия на данный момент не передавала Киеву проект меморандума о будущем мирном договоре, работа в этом направлении продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов 26 мая.

Он отметил, что российский проект меморандума «пока не передан, работа продолжается». Это серьёзный документ, «требующий тщательной проверки и подготовки», сказал представитель Кремля.