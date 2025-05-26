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26 мая, 09:31

Песков заявил, что Россия пока не передавала Киеву проект меморандума

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия на данный момент не передавала Киеву проект меморандума о будущем мирном договоре, работа в этом направлении продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов 26 мая.

Он отметил, что российский проект меморандума «пока не передан, работа продолжается». Это серьёзный документ, «требующий тщательной проверки и подготовки», сказал представитель Кремля.

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Ранее Песков заявил, что Россия и Украина пока не выбрали площадку, на которой проведут второй раунд переговоров. На данный момент решение о выборе локации не может приниматься без участия второй стороны.

Марина Фещенко
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