Песков заявил, что Россия пока не передавала Киеву проект меморандума
Обложка © Life.ru
Россия на данный момент не передавала Киеву проект меморандума о будущем мирном договоре, работа в этом направлении продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов 26 мая.
Он отметил, что российский проект меморандума «пока не передан, работа продолжается». Это серьёзный документ, «требующий тщательной проверки и подготовки», сказал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Россия и Украина пока не выбрали площадку, на которой проведут второй раунд переговоров. На данный момент решение о выборе локации не может приниматься без участия второй стороны.