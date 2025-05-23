Лавров объявил о новой договорённости с Украиной: «‎Будет второй раунд!»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина подтвердила готовность ко второму раунду переговоров по урегулированию конфликта. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале МИД России.

«Да, мы за переговоры. Да, будет второй раунд. Они (власти Украины, — Прим. Life.ru) это подтвердили», — подчеркнул глава российской дипломатии, выступая на посольской конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов».