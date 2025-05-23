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Регион
23 мая, 10:43

Лавров объявил о новой договорённости с Украиной: «‎Будет второй раунд!»

Лавров: Власти Украины подтвердили проведение второго раунда переговоров с РФ

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина подтвердила готовность ко второму раунду переговоров по урегулированию конфликта. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале МИД России.

«Да, мы за переговоры. Да, будет второй раунд. Они (власти Украины, — Прим. Life.ru) это подтвердили», — подчеркнул глава российской дипломатии, выступая на посольской конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов».

Лавров назвал готовность киевских властей продолжить переговоры с Москвой «позитивным развитием». Он также сообщил, что российская сторона находится на продвинутой стадии разработки меморандума о прекращении огня.

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина пока не выбрали площадку, на которой проведут второй раунд переговоров. На данный момент решение о выборе локации не может приниматься без участия второй стороны. Поэтому Москва будет ждать согласия со стороны Киева. В США же утверждают, что в середине июня состоится встреча делегаций в Ватикане. Но Лавров счёл неэлегантным выбор такой площадки переговоров.

Наталья Афонина
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