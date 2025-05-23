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Регион
23 мая, 09:48

Лавров назвал неэлегантным возможный выбор Ватикана как площадки переговоров

Обложка © РИА Новости / Александр Казаков

Обложка © РИА Новости / Александр Казаков

Выбор Ватикана в качестве площадки для следующего раунда переговоров России и Украины является «немного неэлегантным», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции высокого уровня, посвященной историческим южнорусским землям.

«Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров — немножко это неэлегантно, я бы сказал, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин (конфликта)», — отметил министр.

Он призвал не тратить «умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны».

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Напомним, что первый раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 16 мая 2025 года в Стамбуле — там, где и был сорван украинской стороной в 2022 году. Позже газета Wall Street Journal сообщила, что в середине июня состоится вторая встреча делегаций, которая будет организована в Ватикане. В Кремле заявили, что пока никаких договорённостей о проведении переговоров в Ватикане не было. А религиовед назвал плюсы такой площадки: не исключено, что атмосфера места настроит на мирный лад, а не на грубости.

Александра Вишнякова
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