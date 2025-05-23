Лавров назвал неэлегантным возможный выбор Ватикана как площадки переговоров

Выбор Ватикана в качестве площадки для следующего раунда переговоров России и Украины является «немного неэлегантным», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции высокого уровня, посвященной историческим южнорусским землям.

«Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров — немножко это неэлегантно, я бы сказал, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин (конфликта)», — отметил министр.