Астролог назвал удачные даты для переговоров РФ и Украины, а также оценил «переезд» процесса в Ватикан

Наиболее подходящими днями для успешных переговоров в июне с точки зрения астрологии являются 5, 6 и 10 июня. Такой прогноз в беседе с Life.ru дал астролог Борис Зак, комментируя возможный диалог Москвы и Киева в Ватикане.

Так, Луна в Весах 5 и 6 июня (10-е лунные сутки) благоволит налаживанию партнёрских отношений, также это идеальное время для коллективной работы и разрешения спорных моментов, а разрыва отношений, напротив, не предвидится. Более того, положение планет в эти дни открывает дорогу к успешному решению социальных проблем и юридических вопросов.

А 10 июня (14-е лунные сутки) будет наполнено энергией и приведёт к успешному решению множества вопросов, особенно связанных с бизнесом и финансами. И вдвойне успешно они решаются в заграничных поездках, подчёркивает Зак. Однако хорошую картину этих лунных суток немного подпортит квадрат Марс – Уран, который провоцирует на опрометчивые поступки. А квадрат Юпитер – Сатурн ставит препятствия для развития ранее начатых дел.

«Так что переговоры в этот день могут стать в целом конструктивными, но пока ещё далёкими от прорыва в разрешении текущего конфликта. Немного смягчают их эффект такие аспекты, как тригон Луна – Уран и соединение Сатурн – Нептун, которые обостряют интуицию в этот день», — заключил астролог.