Астролог назвал удачные даты для переговоров РФ и Украины, а также оценил «переезд» процесса в Ватикан
Астролог Зак: Переговоры в июне могут быть полезными, но далёкими от прорыва
Обложка © ТАСС / ALESSANDRO DI MEO
Наиболее подходящими днями для успешных переговоров в июне с точки зрения астрологии являются 5, 6 и 10 июня. Такой прогноз в беседе с Life.ru дал астролог Борис Зак, комментируя возможный диалог Москвы и Киева в Ватикане.
Так, Луна в Весах 5 и 6 июня (10-е лунные сутки) благоволит налаживанию партнёрских отношений, также это идеальное время для коллективной работы и разрешения спорных моментов, а разрыва отношений, напротив, не предвидится. Более того, положение планет в эти дни открывает дорогу к успешному решению социальных проблем и юридических вопросов.
А 10 июня (14-е лунные сутки) будет наполнено энергией и приведёт к успешному решению множества вопросов, особенно связанных с бизнесом и финансами. И вдвойне успешно они решаются в заграничных поездках, подчёркивает Зак. Однако хорошую картину этих лунных суток немного подпортит квадрат Марс – Уран, который провоцирует на опрометчивые поступки. А квадрат Юпитер – Сатурн ставит препятствия для развития ранее начатых дел.
«Так что переговоры в этот день могут стать в целом конструктивными, но пока ещё далёкими от прорыва в разрешении текущего конфликта. Немного смягчают их эффект такие аспекты, как тригон Луна – Уран и соединение Сатурн – Нептун, которые обостряют интуицию в этот день», — заключил астролог.
Напомним, что первый раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 16 мая 2025 года в Стамбуле — там, где и был сорван украинской стороной в 2022 году. Позже газета Wall Street Journal сообщила, что в середине июня состоится вторая встреча делегаций, которая будет организована в Ватикане. В публикации говорилось, что участие могут принять также и представители США — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Кит Келлог. В Кремле заявили, что пока никаких договорённостей о проведении переговоров в Ватикане не было.