«Стены помогают»: Религиовед надеется, что делегация Киева не будет материться на переговорах в Ватикане
Ватиканист Лункин: Атмосфера в Ватикане настроит на мирный лад, а не на грубости
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Ватикан и католическая церковь всегда старались играть посредническую, миротворческую роль в самых разных конфликтах. И в вопросе украинского кризиса папа римский также заявлял о возможности участия в миротворческом процессе. Об этом в беседе с Life.ru заявил руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. По его мнению, почва для миротворчества в Ватикане существует.
Лункин напомнил, что сам понтифик — не только религиозный, но и общественно-политический деятель как глава государства Ватикан. Поэтому никаких сложностей в том, чтобы стать такого рода площадкой для переговоров, не будет.
Я думаю, что это вполне благоприятное развитие событий, и то, что переговоры могут произойти на территории Ватикана, дисциплинирует и психологически, и духовно все стороны. Возможно, заставит и украинскую сторону, которая, как говорят, вела себя достаточно грубо, вести себя более сдержанно, не употреблять русский мат. Сами стены церковные, стены Ватикана, они создают особую атмосферу для переговоров, которые, я думаю, будут благоприятствовать общению двух сторон.
По его мнению, и в Риме, и в Ватикане хорошая атмосфера для переговоров, что может способствовать благоприятному течению процесса и настроить на более миротворческий лад, а не на «жаркие грубости» между участниками.
«Я думаю, что папа решительно заявил о вмешательстве в переговоры, поскольку Ватикан почувствовал, что сам процесс запущен и в какой-то степени является если не необратимым, то, по крайней мере, сейчас именно тот момент, когда нужно сыграть роль в его продвижении», — добавил ватиканист.
Напомним, что первый раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 16 мая 2025 года в Стамбуле — там, где и был сорван украинской стороной в 2022 году. Позже газета Wall Street Journal сообщила, что в середине июня состоится вторая встреча делегаций, которая будет организована в Ватикане. В публикации говорилось, что участие могут принять также и представители США — госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Кит Келлог. В Кремле заявили, что пока никаких договорённостей о проведении переговоров в Ватикане не было.