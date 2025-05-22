«Стены помогают»: Религиовед надеется, что делегация Киева не будет материться на переговорах в Ватикане

Ватикан и католическая церковь всегда старались играть посредническую, миротворческую роль в самых разных конфликтах. И в вопросе украинского кризиса папа римский также заявлял о возможности участия в миротворческом процессе. Об этом в беседе с Life.ru заявил руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. По его мнению, почва для миротворчества в Ватикане существует.

Лункин напомнил, что сам понтифик — не только религиозный, но и общественно-политический деятель как глава государства Ватикан. Поэтому никаких сложностей в том, чтобы стать такого рода площадкой для переговоров, не будет.

Я думаю, что это вполне благоприятное развитие событий, и то, что переговоры могут произойти на территории Ватикана, дисциплинирует и психологически, и духовно все стороны. Возможно, заставит и украинскую сторону, которая, как говорят, вела себя достаточно грубо, вести себя более сдержанно, не употреблять русский мат. Сами стены церковные, стены Ватикана, они создают особую атмосферу для переговоров, которые, я думаю, будут благоприятствовать общению двух сторон. Роман Лункин Руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН

По его мнению, и в Риме, и в Ватикане хорошая атмосфера для переговоров, что может способствовать благоприятному течению процесса и настроить на более миротворческий лад, а не на «жаркие грубости» между участниками.

«Я думаю, что папа решительно заявил о вмешательстве в переговоры, поскольку Ватикан почувствовал, что сам процесс запущен и в какой-то степени является если не необратимым, то, по крайней мере, сейчас именно тот момент, когда нужно сыграть роль в его продвижении», — добавил ватиканист.