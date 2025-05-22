Ударившийся в пессимизм Мерц объявил о переговорах по Украине в «последней земной инстанции»
Мерц подтвердил, что переговоры России и Украины могут пройти в Ватикане
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Ryan Nash Photography
В следующий раз делегации России и Украины могут обсудить пути мирного урегулирования в Ватикане. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления на Дне строительной индустрии в Берлине, выразив сомнение, что эта беседа станет конструктивной и положит конец конфликту.
«Это, так сказать, последняя земная инстанция, а нам всем остаётся только надеяться, что хотя бы там удастся собрать конфликтующие стороны для конструктивной дискуссии», — сказал политик.
Мерц отметил, что он до сих пор не видит никаких признаков, указывающих на скорое завершение войны, а ближайшие дни, недели или даже месяцы вызывают у него «определённую обеспокоенность».
Ранее президент США Трамп заявил, что новый раунд переговоров России и Украины может состояться в Ватикане. Его заявление моментально подхватили американские СМИ. Спустя некоторое время Италия взяла на себя обязательство обеспечить проезд российской делегации. Несмотря на всю эту суету, в Кремле сообщили, что папа римский ещё не делал никаких предложений по урегулированию. До сих пор на этот счёт нет никаких договорённостей.