Ударившийся в пессимизм Мерц объявил о переговорах по Украине в «последней земной инстанции»

В следующий раз делегации России и Украины могут обсудить пути мирного урегулирования в Ватикане. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления на Дне строительной индустрии в Берлине, выразив сомнение, что эта беседа станет конструктивной и положит конец конфликту.

«Это, так сказать, последняя земная инстанция, а нам всем остаётся только надеяться, что хотя бы там удастся собрать конфликтующие стороны для конструктивной дискуссии», — сказал политик.