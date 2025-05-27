Три важных пункта: МИД раскрыл содержание мирного меморандума России по Украине

Россия продолжает работу над мирным меморандумом по Украине, в него будут внесены пункты о принципах и возможных сроках урегулирования. О содержании документа на брифинге рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определённое время в случае достижения соответствующих договорённостей», — сказала дипломат.