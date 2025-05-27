Три важных пункта: МИД раскрыл содержание мирного меморандума России по Украине
МИД РФ: Проект меморандума по Украине содержит возможные сроки урегулирования
Переговоры в Стамбуле 16 мая. Фото © Telegram / МИД России
Россия продолжает работу над мирным меморандумом по Украине, в него будут внесены пункты о принципах и возможных сроках урегулирования. О содержании документа на брифинге рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определённое время в случае достижения соответствующих договорённостей», — сказала дипломат.
По её словам, Москва передать меморандум Киеву сразу после доработки и будет ждать украинский вариант. Вместе с тем Захарова заметила, что Киев новыми атаками пытается показать, что способен вести переговоры «с позиции силы», но показывает свою ничтожность.
Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялся первый этап переговоров между российской и украинской делегациями. Он продлился около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, сообщил о главном итоге – договорённости провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Обмен был завершён полностью 25 мая. После встречи Путин отметил готовность РФ к сотрудничеству с Украиной в разработке меморандума, касающегося потенциального мирного соглашения.