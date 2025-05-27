Лавров назвал Стамбул лучшим местом для второго раунда переговоров с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает Стамбул лучшим местом для проведения второго раунда переговоров с Украиной. По его мнению, там «очень хорошо».

«Что касается второго раунда переговоров России и Украины, если вы спросите меня, я бы вновь обратился к нашим турецким друзьям. В Стамбуле очень хорошо», — заметил глава российской дипломатии на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.