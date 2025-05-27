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Регион
27 мая, 10:49

Лавров назвал Стамбул лучшим местом для второго раунда переговоров с Украиной

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает Стамбул лучшим местом для проведения второго раунда переговоров с Украиной. По его мнению, там «очень хорошо».

«Что касается второго раунда переговоров России и Украины, если вы спросите меня, я бы вновь обратился к нашим турецким друзьям. В Стамбуле очень хорошо», — заметил глава российской дипломатии на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

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Ранее Лавров заверил, что второй раунд переговоров с Украиной состоится. Он отметил, что Россия разрабатывает меморандум о прекращении огня, который его украинский коллега Сибига называет главной темой предстоящей встречи. На данный момент пока неясно, где именно состоится этот нелёгкий разговор. СМИ писали, что новый раунд переговоров России и Украины может состояться в Ватикане, но в Москве это отвергли.

Андрей Бражников
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