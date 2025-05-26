Глава МИД Украины рассказал о новом раунде переговоров между Москвой и Киевом

В следующем раунде переговоров делегации России и Украины, вероятно, будут обсуждать прекращение огня. Такое мнение выразил министр иностранных дел республики Андрей Сибига в беседе с Liberation.

Он отметил, что именно урегулирование военного конфликта станет ключевой темой на следующей встрече, подобной той, что уже проходила в Турции. Сибига подчеркнул, что Киев стремится к быстрому продвижению переговорного процесса, поэтому надеются, что второй раунд российско-украинских переговоров состоится как можно скорее.