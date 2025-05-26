Глава МИД Украины рассказал о новом раунде переговоров между Москвой и Киевом
Сибига: Во втором раунде переговоров Россия и Украина обсудят прекращения огня
Андрей Сибига. Обложка © Wikipedia / U.S. Department of State from United States
В следующем раунде переговоров делегации России и Украины, вероятно, будут обсуждать прекращение огня. Такое мнение выразил министр иностранных дел республики Андрей Сибига в беседе с Liberation.
Он отметил, что именно урегулирование военного конфликта станет ключевой темой на следующей встрече, подобной той, что уже проходила в Турции. Сибига подчеркнул, что Киев стремится к быстрому продвижению переговорного процесса, поэтому надеются, что второй раунд российско-украинских переговоров состоится как можно скорее.
В то же время Украина категорически отвергает любые компромиссы по вопросам суверенитета и территориальной целостности. Оккупированные территории не будут признаны, а ограничения в выборе союзов недопустимы, подчеркнул глава МИД.
Ранее Сибига озвучивал план «мести» России после масштабных ударов ВС РФ. Политик заявил, что на Россию нужно давить ещё больше и вводить против нашей страны новые санкции. Только таким образом РФ согласится на прекращение огня, так считает глава МИД Украины. Тем временем представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Сибиге не позволять Западу сбивать Киев с намерения мирного конфликта.