Захарова посоветовала Сибиге не позволить сбить Украину с пути урегулирования
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги о том, что переговоровщики в Стамбуле смогли договориться об обмене военнопленными, несмотря на «глупости», «провокации» и «псевдоисторические заявления» российской стороны. Дипломат напомнила, что встреча состоялась только благодаря Москве, её президенту Владимиру Путину и российской делегации.
«Так всё это [обмен] предложила Россия, её президент, и реализовала уполномоченная главой государства делегация, над которой Зеленский сутки насмехался. Если отбросить оскорбления и обзывания... по Сибиге, предложенное Россией имеет смысл», — заметила Захарова.
Дипломат подчеркнула, что теперь главная задача состоит в том, чтобы украинцы не позволяли «натовским советчикам» снова сбивать себя с истинного пути урегулирования «в овраг чужих интересов».
Как сообщалось ранее, 16 мая в Стамбуле прошли переговоры между представителями России и Украины, где обсуждалась потенциальная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Кремле подчеркнули, что такая встреча возможна только при условии достижения конкретных договоренностей в процессе переговоров между делегациями. Ожидается, что следующий раунд переговоров состоится в июне.