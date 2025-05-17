Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги о том, что переговоровщики в Стамбуле смогли договориться об обмене военнопленными, несмотря на «глупости», «провокации» и «псевдоисторические заявления» российской стороны. Дипломат напомнила, что встреча состоялась только благодаря Москве, её президенту Владимиру Путину и российской делегации.

«Так всё это [обмен] предложила Россия, её президент, и реализовала уполномоченная главой государства делегация, над которой Зеленский сутки насмехался. Если отбросить оскорбления и обзывания... по Сибиге, предложенное Россией имеет смысл», — заметила Захарова.