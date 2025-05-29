Кремль пока не получил от Киева согласия на новый раунд переговоров в Стамбуле
Песков: РФ пока не получала от Украины согласия на новую встречу в Стамбуле
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Украинская сторона пока не направила своего согласия на участие в новом раунде переговоров с Россией, который предложено провести 2 июня в Стамбуле. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Пока, насколько мне известно, ответ не получен», — сказал представитель Кремля.
Напомним, что Москва предложила провести второй раунд переговоров с Украиной 2 июня в Стамбуле. Инициативу озвучил накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова представить украинской стороне меморандум, в котором изложена позиция Москвы. Документ уже подготовлен.