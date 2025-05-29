Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 09:23

Кремль пока не получил от Киева согласия на новый раунд переговоров в Стамбуле

Песков: РФ пока не получала от Украины согласия на новую встречу в Стамбуле

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинская сторона пока не направила своего согласия на участие в новом раунде переговоров с Россией, который предложено провести 2 июня в Стамбуле. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока, насколько мне известно, ответ не получен», — сказал представитель Кремля.

Украина передала России меморандум о прекращении огня и ждёт ответа от Москвы
Украина передала России меморандум о прекращении огня и ждёт ответа от Москвы

Напомним, что Москва предложила провести второй раунд переговоров с Украиной 2 июня в Стамбуле. Инициативу озвучил накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова представить украинской стороне меморандум, в котором изложена позиция Москвы. Документ уже подготовлен.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Переговоры в Стамбуле
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar