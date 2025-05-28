Украина передала России меморандум о прекращении огня и ждёт ответа от Москвы
Министр обороны Украины Умеров заявил, что передал России меморандум
Рустем Умеров. Обложка © Telegram / ministry_of_defense_ua
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о передаче российской стороне меморандума, который отражает позицию Киева. По его словам, украинская делегация готова к полному и безусловному прекращению огня и продолжению дипломатического диалога.
«Я передал главе российской делегации наш документ. Мы подтверждаем готовность Украины к дальнейшим переговорам и не против встреч с россиянами», – отметил Умеров.
Глава украинской делегации также подчеркнул, что для продуктивной встречи необходимо получить российский меморандум заранее.
«Россия имеет ещё не менее четырёх дней до вылета, чтобы передать нам их документ», – добавил министр.
Вторая встреча делегаций РФ и Киева может состояться 2 июня, как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров. В то же время в России настаивают на том, что планируют передать меморандум непосредственно на встрече в Стамбуле.