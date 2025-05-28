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Регион
28 мая, 19:35

Украина передала России меморандум о прекращении огня и ждёт ответа от Москвы

Министр обороны Украины Умеров заявил, что передал России меморандум

Рустем Умеров. Обложка © Telegram / ministry_of_defense_ua

Рустем Умеров. Обложка © Telegram / ministry_of_defense_ua

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о передаче российской стороне меморандума, который отражает позицию Киева. По его словам, украинская делегация готова к полному и безусловному прекращению огня и продолжению дипломатического диалога.

«Я передал главе российской делегации наш документ. Мы подтверждаем готовность Украины к дальнейшим переговорам и не против встреч с россиянами», – отметил Умеров.

Глава украинской делегации также подчеркнул, что для продуктивной встречи необходимо получить российский меморандум заранее.

«Россия имеет ещё не менее четырёх дней до вылета, чтобы передать нам их документ», – добавил министр.

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Вторая встреча делегаций РФ и Киева может состояться 2 июня, как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров. В то же время в России настаивают на том, что планируют передать меморандум непосредственно на встрече в Стамбуле.

Юния Ларсон
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