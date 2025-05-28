Украина передала России меморандум о прекращении огня и ждёт ответа от Москвы

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о передаче российской стороне меморандума, который отражает позицию Киева. По его словам, украинская делегация готова к полному и безусловному прекращению огня и продолжению дипломатического диалога.

«Я передал главе российской делегации наш документ. Мы подтверждаем готовность Украины к дальнейшим переговорам и не против встреч с россиянами», – отметил Умеров.

Глава украинской делегации также подчеркнул, что для продуктивной встречи необходимо получить российский меморандум заранее.