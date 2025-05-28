Соловьёв заявил, что украинские нацисты угрожают близким Мединского
Обложка © ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков
Семье советника президента РФ Владимира Мединского, возглавлявшего российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, поступают угрозы со стороны украинских радикалов. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
Соловьёв об угрозах Мединскому. Видео © Telegram/СОЛОВЬËВ
«В последние несколько дней семье Владимира Ростиславовича, при этом как непосредственно семье, так и близким, как взрослым членам семьи, так и детям, поступают угрозы вполне конкретного содержания, где сказано, что «мы знаем, где находятся ваши дети и у нас много начинённых самокатов», намекая на ряд терактов, которые были произведены именно таким образом», — сказал публицист.
Ранее стало известно, что Владимир Мединский позвонил главе Минобороны Украины Рустему Умерову, чтобы сообщить о дате и месте для обмена меморандумами о прекращении огня. Украинская сторона ранее утверждала, что всё происходило наоборот. Также сегодня вечером стали известны дата и место второго раунда переговоров между Россией и Украиной. Лавров заявил, что наша страна готова представить Киеву меморандум во время встречи.