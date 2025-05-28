Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 16:33

Лавров: Россия готова представить Киеву меморандум во время переговоров

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Российская делегация готова передать украинской стороне меморандум по устранению первопричин конфликта в ходе второго раунда прямых переговоров в Стамбуле и предоставить необходимые пояснения на месте. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров о меморандуме. Видео © Telegram / МИД России

«Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надёжного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с В.Р.Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле», — сказал глава российской дипломатии.

Лавров огласил одно из ключевых условий России для урегулирования на Украине
Лавров огласил одно из ключевых условий России для урегулирования на Украине

Первая встреча между Москвой и Киевом прошла 16 мая 2025 года в Стамбуле. Интересно, что именно в этом городе украинская сторона, как известно, прервала переговорный процесс в 2022 году. Российскую сторону представлял помощник президента Владимир Мединский, а украинскую – министр обороны Рустем Умеров. Главным достижением стало соглашение о масштабном обмене пленными в формате «1000 на 1000», которое успешно завершилось 25 мая. Предполагается, что в рамках второго раунда каждая из сторон озвучит своё понимание возможного мирного урегулирования.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Украина
  • Переговоры в Стамбуле
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar