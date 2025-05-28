Лавров: Россия готова представить Киеву меморандум во время переговоров

Российская делегация готова передать украинской стороне меморандум по устранению первопричин конфликта в ходе второго раунда прямых переговоров в Стамбуле и предоставить необходимые пояснения на месте. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров о меморандуме. Видео © Telegram / МИД России

«Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надёжного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с В.Р.Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле», — сказал глава российской дипломатии.