Лавров: Россия готова представить Киеву меморандум во время переговоров
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Российская делегация готова передать украинской стороне меморандум по устранению первопричин конфликта в ходе второго раунда прямых переговоров в Стамбуле и предоставить необходимые пояснения на месте. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Сергей Лавров о меморандуме. Видео © Telegram / МИД России
«Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надёжного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с В.Р.Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле», — сказал глава российской дипломатии.
Первая встреча между Москвой и Киевом прошла 16 мая 2025 года в Стамбуле. Интересно, что именно в этом городе украинская сторона, как известно, прервала переговорный процесс в 2022 году. Российскую сторону представлял помощник президента Владимир Мединский, а украинскую – министр обороны Рустем Умеров. Главным достижением стало соглашение о масштабном обмене пленными в формате «1000 на 1000», которое успешно завершилось 25 мая. Предполагается, что в рамках второго раунда каждая из сторон озвучит своё понимание возможного мирного урегулирования.