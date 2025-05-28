Одним из главных требований российской стороны для мирного разрешения конфликта на Украине является её возвращение к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу. Такое заявление сделал руководитель МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

«Насчёт членства в НАТО — напомню, что нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины был торжественно провозглашён в декларации о независимости этой страны, принятой в 1991 году», — сказал глава российской дипломатии.

Он напомнил, что именно принятие этих обязательств сделало возможным признание украинской государственности как со стороны России, так и всего международного сообщества. Глава российского внешнеполитического ведомства указал, что нынешние украинские власти, по оценке Москвы, грубо нарушили эти основополагающие принципы. Особое внимание Лавров уделил тому факту, что отказ от нейтрального статуса был даже закреплен на конституционном уровне, что противоречит первоначальным договорённостям.

Министр подтвердил, что возвращение к соблюдению этих обязательств остается одним из ключевых условий России для достижения политического урегулирования. Он напомнил, что данная позиция была чётко обозначена еще в ходе переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года. Дипломат подчеркнул, что без выполнения этого фундаментального требования невозможно достижение устойчивого мира в регионе.