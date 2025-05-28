Лавров сравнил киевский режим с колонизаторами Африки
Лавров: Киев не представляет население Крыма и юго-востока Украины
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Украинские власти не представляют интересы населения Крыма и юго-востока Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
«Представляет ли киевский режим, который после госпереворота в феврале 2014 года развязал войну против собственного народа, представляет ли он население Крыма и представлял ли после госпереворота и Крым, и юго-восток Украины? Конечно же, нет», — объяснил он.
Лавров также подчеркнул, что в 1960-е годы колониальные власти не могли представить интересы народов Африки, которые стремились жить под управлением избранных ими самих правительств, а не навязанных извне.
Ранее Лавров заявил, что в ближайшее время может появиться информация о новом раунде прямых переговоров России и Украины. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что на данный момент точной даты и места проведения встречи нет. Сейчас стороны готовят меморандум о прекращении огня, который может стать ключевой темой предстоящих переговоров.