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28 мая, 08:01

Лавров сравнил киевский режим с колонизаторами Африки

Лавров: Киев не представляет население Крыма и юго-востока Украины

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Украинские власти не представляют интересы населения Крыма и юго-востока Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

«Представляет ли киевский режим, который после госпереворота в феврале 2014 года развязал войну против собственного народа, представляет ли он население Крыма и представлял ли после госпереворота и Крым, и юго-восток Украины? Конечно же, нет», — объяснил он.

Лавров также подчеркнул, что в 1960-е годы колониальные власти не могли представить интересы народов Африки, которые стремились жить под управлением избранных ими самих правительств, а не навязанных извне.

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Ранее Лавров заявил, что в ближайшее время может появиться информация о новом раунде прямых переговоров России и Украины. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что на данный момент точной даты и места проведения встречи нет. Сейчас стороны готовят меморандум о прекращении огня, который может стать ключевой темой предстоящих переговоров.

Наталья Афонина
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