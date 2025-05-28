Лавров сравнил киевский режим с колонизаторами Африки

Украинские власти не представляют интересы населения Крыма и юго-востока Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

«Представляет ли киевский режим, который после госпереворота в феврале 2014 года развязал войну против собственного народа, представляет ли он население Крыма и представлял ли после госпереворота и Крым, и юго-восток Украины? Конечно же, нет», — объяснил он.