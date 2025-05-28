Лавров анонсировал скорое объявление о новом раунде переговоров РФ и Украины

О новом раунде прямых переговоров России и Украины будет объявлено в ближайшее время, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Министр напомнил, что на переговорах 16 мая в Стамбуле Москва настаивала на отмене всех этих дискриминационных законов. В ходе нового раунда эта работа будет продолжена.