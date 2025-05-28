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Регион
28 мая, 07:44

Лавров анонсировал скорое объявление о новом раунде переговоров РФ и Украины

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

О новом раунде прямых переговоров России и Украины будет объявлено в ближайшее время, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Министр напомнил, что на переговорах 16 мая в Стамбуле Москва настаивала на отмене всех этих дискриминационных законов. В ходе нового раунда эта работа будет продолжена.

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Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялся первый этап переговоров между российской и украинской делегациями. Он продлился около двух часов. Главным итогом стали договорённости о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Обмен был завершён 25 мая. Теперь готовится вторая встреча, в рамках которой стороны должны представить друг другу меморандумы о потенциальном мирном соглашении.

Александра Вишнякова
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