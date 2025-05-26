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26 мая, 12:48

Ватикан исключён: РФ назвала возможные площадки для переговоров с Киевом

Reuters: РФ определила пять стран, которые подходят для переговоров с Киевом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Российская сторона считает, что страны Персидского залива и Турция могли бы стать площадкой для переговоров с Киевом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники издания сообщили, что для потенциальных мирных переговоров между Россией и Украиной рассматриваются ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Оман и Турция. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал посреднические усилия арабских стран. Ватикан, по мнению источников, не подходит для этой роли из-за своей связи с католицизмом, расположением в стране НАТО и ЕС, а также логистических сложностей для российских чиновников из-за санкций и отсутствия прямого авиасообщения.

Кремль ответил на вопрос о месте и сроках следующего раунда переговоров с Украиной
Кремль ответил на вопрос о месте и сроках следующего раунда переговоров с Украиной

Ранее сообщалось, что Европа и Украина провели дискуссию относительно потенциальных переговоров с Россией, которые могли бы состояться в Женеве. В обсуждении участвовали представители Франции, Италии, Германии и Великобритании.

Наталья Демьянова
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