Ватикан исключён: РФ назвала возможные площадки для переговоров с Киевом

Российская сторона считает, что страны Персидского залива и Турция могли бы стать площадкой для переговоров с Киевом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники издания сообщили, что для потенциальных мирных переговоров между Россией и Украиной рассматриваются ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Оман и Турция. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал посреднические усилия арабских стран. Ватикан, по мнению источников, не подходит для этой роли из-за своей связи с католицизмом, расположением в стране НАТО и ЕС, а также логистических сложностей для российских чиновников из-за санкций и отсутствия прямого авиасообщения.