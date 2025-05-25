Киев и его европейские союзники обсудили организацию саммита с РФ в Женеве

Ключевые европейские союзники Киева рекомендовали украинскому правительству провести новый этап переговоров с Москвой до саммита G7, запланированного на 15 июня в Канаде. Об этом сообщает итальянская газета Repubblica.

Европейские страны предпринимают усилия, чтобы оградить Украину от возможного прекращения поддержки со стороны США, опасаясь, что политика Белого дома может сорвать саммит G7. По информации издания, европейские лидеры считают, что неудача на саммите поставит под угрозу оборону Украины.

В преддверии саммита представители Франции, Италии, Германии и Великобритании провели видеоконференцию с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, и договорились о проведении российско-украинских переговоров в Женеве. Европейские политики рассматривают Женеву как более показательную площадку для оценки искренности намерений России в отношении мирного урегулирования, чем Стамбул.