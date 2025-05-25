Киев и его европейские союзники обсудили организацию саммита с РФ в Женеве
Repubblica: Европа и Украина обсудили новый раунд переговоров с РФ в Женеве
Флаг ЕС и Украины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yarmrtsnk
Ключевые европейские союзники Киева рекомендовали украинскому правительству провести новый этап переговоров с Москвой до саммита G7, запланированного на 15 июня в Канаде. Об этом сообщает итальянская газета Repubblica.
Европейские страны предпринимают усилия, чтобы оградить Украину от возможного прекращения поддержки со стороны США, опасаясь, что политика Белого дома может сорвать саммит G7. По информации издания, европейские лидеры считают, что неудача на саммите поставит под угрозу оборону Украины.
В преддверии саммита представители Франции, Италии, Германии и Великобритании провели видеоконференцию с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, и договорились о проведении российско-украинских переговоров в Женеве. Европейские политики рассматривают Женеву как более показательную площадку для оценки искренности намерений России в отношении мирного урегулирования, чем Стамбул.
На данный момент нет информации о месте и времени проведения российско-украинских переговоров. Однако СМИ сообщают, что второй раунд также может пройти в Турции. Напомним, что украинская делегация проявила неуважение к правилам делового этикета и политическим протоколам. Киевских дипломатов пришлось ждать сутки. Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле прошли 16 мая, хотя были запланированы на 15 мая.