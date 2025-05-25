«Какие же жалкие»: Захарова раскрыла неприятную для Киева правду о переговорах в Стамбуле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы о ходе переговоров между делегациями двух стран в Турции. Дипломат обвинила украинскую сторону во лжи.

«Врут, как и всегда. Зачитали вступительный текст по-английски. А потом перешли на русский. Какие же жалкие», — написала она в своём телеграм-канале.