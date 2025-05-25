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Регион
25 мая, 00:41

«Какие же жалкие»: Захарова раскрыла неприятную для Киева правду о переговорах в Стамбуле

Захарова уличила Украину во лжи после слов о языке переговоров в Стамбуле

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы о ходе переговоров между делегациями двух стран в Турции. Дипломат обвинила украинскую сторону во лжи.

«Врут, как и всегда. Зачитали вступительный текст по-английски. А потом перешли на русский. Какие же жалкие», — написала она в своём телеграм-канале.

По словам Кислицы, украинская делегация общалась с российской стороной на украинском и английском языках, прибегая к услугам переводчика.

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В МИД РФ считают, что Украина пытается сорвать второй раунд переговоров, активно атакуя регионы России. Напомним, что с 20:00 24 мая до полуночи 25 мая расчёты ПВО отразили атаку 95 дронов. Вооружённые силы Украины атакуют Москву, Тверь, Липецкую область. Кроме того, жители Тулы сообщили о взрывах, прогремевших в небе над городом ночью.

Антон Голыбин
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