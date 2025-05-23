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Переговоры по Украине
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23 мая, 16:20

В МИД РФ назвали целью обстрелов ВСУ срыв переговоров Киева и Москвы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Интенсивные обстрелы российской территории со стороны ВСУ совершаются с целью срыва прямых переговоров между Москвой и Киевом, направленных на окончательное урегулирование конфликта. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел России.

«Очередные варварские террористические акции киевского режима предприняты в попытке сорвать возобновившийся при содействии администрации США процесс прямых российско-украинских переговоров, направленных на окончательное урегулирование конфликта, не допустить реализацию согласованных в Стамбуле 16 мая первых договорённостей, включающих масштабный обмен военнопленными», — заявили d дипломатическом ведомстве.

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МИД Украины взвыл от «абсурдных» требований РФ на переговорах в Стамбуле

Ранее российский МИД анонсировал адекватный ответ на массированные налёты дронов со стороны ВСУ, не прекращающиеся на протяжении последних нескольких дней. Целями ударов возмездия станут исключительно военные объекты и предприятия украинского ВПК.

Юрий Лысенко
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