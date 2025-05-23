В МИД РФ назвали целью обстрелов ВСУ срыв переговоров Киева и Москвы

Интенсивные обстрелы российской территории со стороны ВСУ совершаются с целью срыва прямых переговоров между Москвой и Киевом, направленных на окончательное урегулирование конфликта. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел России.

«Очередные варварские террористические акции киевского режима предприняты в попытке сорвать возобновившийся при содействии администрации США процесс прямых российско-украинских переговоров, направленных на окончательное урегулирование конфликта, не допустить реализацию согласованных в Стамбуле 16 мая первых договорённостей, включающих масштабный обмен военнопленными», — заявили d дипломатическом ведомстве.