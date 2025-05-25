Общее число вражеских дронов, сбитых на подлёте к Москве, достигло 12

Расчёты противовоздушной обороны сбили ещё четыре украинских беспилотника, нацеленных на столицу России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Первое сообщение об атаке он опубликовал в своём телеграм-канале в 23:51 24 мая, спустя 3 часа общее число сбитых дронов достигло 12 штук.

Мэр добавил, что на месте крушения обломков работают экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало.