Общее число вражеских дронов, сбитых на подлёте к Москве, достигло 12
Беспилотник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
Расчёты противовоздушной обороны сбили ещё четыре украинских беспилотника, нацеленных на столицу России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Первое сообщение об атаке он опубликовал в своём телеграм-канале в 23:51 24 мая, спустя 3 часа общее число сбитых дронов достигло 12 штук.
Мэр добавил, что на месте крушения обломков работают экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало.
Тем временем, в Твери прогремела серия взрывов. В районе Мигалово силами противовоздушной обороны сбито 8 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Первый взрыв произошёл около 01:50 ночи и был настолько мощным, что в домах затряслись стëкла.