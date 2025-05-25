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Регион
25 мая, 10:15

Дата и место второго раунда переговоров РФ и Киева всё ещё остаются неопределёнными

РИАН: Место и время проведения второго раунда переговоров с Киевом не определены

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

После первого раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, должна состояться вторая встреча, однако на данный момент определённых решений по месту и времени нет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на осведомлённый источник, который находится в Турции.

«Решений по месту и времени нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока не принято», — сказал собеседник агентства.

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Напомним, что первый раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 16 мая 2025 года в Стамбуле — там, где и был сорван украинской стороной в 2022 году. Позже американские СМИ сообщили, что в середине июня состоится вторая встреча делегаций, которая будет организована в Ватикане. В Кремле же заявили, что пока никаких договорённостей о проведении переговоров в Ватикане не было.

Алиса Хуссаин
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