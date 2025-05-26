Кремль ответил на вопрос о месте и сроках следующего раунда переговоров с Украиной

На сегодняшний день отсутствует ясность относительно места и сроков проведения следующего раунда переговоров с Киевом. Об этом сообщил журналистам 26 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что «пока нет понимания по поводу продолжения переговорного процесса и места его проведения». По словам представителя Кремля, сперва необходимо подготовиться к следующему раунду, поэтому говорить о деталях преждевременно.