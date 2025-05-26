Кремль ответил на вопрос о месте и сроках следующего раунда переговоров с Украиной
Песков: Пока нет понимания по месту и срокам следующего раунда переговоров
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На сегодняшний день отсутствует ясность относительно места и сроков проведения следующего раунда переговоров с Киевом. Об этом сообщил журналистам 26 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он добавил, что «пока нет понимания по поводу продолжения переговорного процесса и места его проведения». По словам представителя Кремля, сперва необходимо подготовиться к следующему раунду, поэтому говорить о деталях преждевременно.
Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялся первый этап переговоров между российской и украинской делегациями. Он продлился около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, сообщил о главном итоге – договорённости провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000».