«Закулисный процесс»: Следующие переговоры по Украине могут пройти не в Стамбуле

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут вновь пройти в Турции, однако окончательного решения по месту встречи пока нет. Об этом сообщил РИА «Новости» дипломатический источник в Анкаре.

«Ведётся закулисный переговорный процесс, но пока никакой конкретики», — сказал источник агентства.