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Регион
26 мая, 04:22

«Закулисный процесс»: Следующие переговоры по Украине могут пройти не в Стамбуле

РИА «Новости»: Следующий этап переговоров по Украине может пройти не в Турции

Переговоры в Стамбуле. Обложка © Telegram / МИД России

Переговоры в Стамбуле. Обложка © Telegram / МИД России

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут вновь пройти в Турции, однако окончательного решения по месту встречи пока нет. Об этом сообщил РИА «Новости» дипломатический источник в Анкаре.

«Ведётся закулисный переговорный процесс, но пока никакой конкретики», — сказал источник агентства.

В то же время собеседник подчеркнул, что город Стамбул является удобным и уже зарекомендовавшим себя в качестве площадки для подобных встреч.

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Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между российской и украинской делегациями. Они продлились около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил о главном итоге – договорённости провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Обмен был завершён полностью 25 мая.

Тимур Хингеев
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