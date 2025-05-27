Режиму Владимира Зеленского необходимо принять меры, которые помогут ему осознать реальность. Одними лишь переговорами и уговорами невозможно решить сложившуюся проблему. Об этом заявила экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Она отметила, что Зеленский продолжает атаковать объекты социальной и мирной инфраструктуры, даже в преддверии Дня Победы, пытаясь сорвать парад с помощью беспилотников и провокаций.

«Жизнь показала, что по-хорошему с переливами и перезвонами, переговорами и уговорами критическую ситуацию с Украиной не разрешить. Нужен отрезвляющий душ. Когда и какой, слава богу, есть кому решать», — приводит слова бывшего сенатора РИА «Новости».

Она добавила, что терпение России не является безграничным. Также Ковитиди указала на сходство Зеленского и бывшего президента США Джо Байдена, назвав их сбитыми лётчиками. Главарю киевского режима выгодна война, поэтому он врёт и юлит, указала политик.