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Регион
27 мая, 10:38

В Крыму анонсировали отрезвляющий душ для сбитого лётчика Зеленского

Экс-сенатор Ковитиди: Ситуацию на Украине решит отрезвляющий душ для Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Режиму Владимира Зеленского необходимо принять меры, которые помогут ему осознать реальность. Одними лишь переговорами и уговорами невозможно решить сложившуюся проблему. Об этом заявила экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Она отметила, что Зеленский продолжает атаковать объекты социальной и мирной инфраструктуры, даже в преддверии Дня Победы, пытаясь сорвать парад с помощью беспилотников и провокаций.

«Жизнь показала, что по-хорошему с переливами и перезвонами, переговорами и уговорами критическую ситуацию с Украиной не разрешить. Нужен отрезвляющий душ. Когда и какой, слава богу, есть кому решать»,приводит слова бывшего сенатора РИА «Новости».

Она добавила, что терпение России не является безграничным. Также Ковитиди указала на сходство Зеленского и бывшего президента США Джо Байдена, назвав их сбитыми лётчиками. Главарю киевского режима выгодна война, поэтому он врёт и юлит, указала политик.

Зеленский вылетит в Берлин, чтобы обсудить предстоящие переговоры с РФ
Зеленский вылетит в Берлин, чтобы обсудить предстоящие переговоры с РФ

Зеленский утратил связь с действительностью и может представлять серьёзную угрозу для окружающих, заявили ранее в МИД России. По словам Марии Захаровой, экс-комик не в своём уме, не может адекватно оценивать ситуации и постоянно находится под влиянием наркотических веществ.

Анастасия Никонорова
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