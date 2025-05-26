Зеленский вылетит в Берлин, чтобы обсудить предстоящие переговоры с РФ
Spiegel: Зеленский посетит Берлин 28 мая и встретится с Мерцем
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Глава киевского режима Владимир Зеленский полетит в Берлин и встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, чтобы обсудить будущие переговоры Киева и Москвы. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.
Отмечается, что встреча политиков запланирована на 28 мая. Основной темой для беседы станет положение Украины, а также второй раунд переговоров с РФ. Кроме того, бывший комик намерен поднять вопрос об ужесточении санкций против России.
На предстоящих обсуждениях, вероятно, затронут тему военной помощи Украине. Хотя новое правительство Германии официально избегает публичного обсуждения новых поставок вооружений, по информации из источников, в кулуарах активно разрабатываются планы поддержки украинской оборонной промышленности в создании дальнобойного оружия.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал экс-комика Владимира Зеленского, заявив, что он приносит Украине множество проблем своими бездумными речами. Однако американскому лидеру не пришлось по нраву поведение президента РФ Владимира Путина. Мол, он не понимает, зачем было запускать ракетные атаки переговорного процесса.