Зеленский вылетит в Берлин, чтобы обсудить предстоящие переговоры с РФ

Глава киевского режима Владимир Зеленский полетит в Берлин и встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, чтобы обсудить будущие переговоры Киева и Москвы. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Отмечается, что встреча политиков запланирована на 28 мая. Основной темой для беседы станет положение Украины, а также второй раунд переговоров с РФ. Кроме того, бывший комик намерен поднять вопрос об ужесточении санкций против России.