Трамп выразил недовольство действиями Путина в последние дни

Американский лидер Дональд Трамп выразил недовольство действиями президента России Владимира Путина в последние дни. Особенное недовольство хозяин Белого дома высказал по поводу ночных ударов по Украине. Об этом пишет Newsweek.

«Мне не нравится то, что делает Путин, ни капельки», — сказал республиканец, добавив, что с российским лидером «что-то произошло».