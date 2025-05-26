Собянин заявил об уничтожении ещё одного беспилотника, направлявшегося к Москве

Расчёты ПВО пресекли очередную попытку атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Москву с использованием беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

«Сбили ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву», — написал он.