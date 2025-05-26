Собянин заявил об уничтожении ещё одного беспилотника, направлявшегося к Москве
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Расчёты ПВО пресекли очередную попытку атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Москву с использованием беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
«Сбили ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву», — написал он.
Информация о возможных разрушениях или пострадавших не поступала. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.