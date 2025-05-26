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25 мая, 22:14

Собянин заявил об уничтожении ещё одного беспилотника, направлявшегося к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Расчёты ПВО пресекли очередную попытку атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Москву с использованием беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

«Сбили ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву», — написал он.

Информация о возможных разрушениях или пострадавших не поступала. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

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Недавно Сергей Собянин сообщал об успешном уничтожении ещё двух украинских дронов, которые также пытались приблизиться к Москве. Также Росавиация сообщила, что работа московских аэропортов Домодедово и Жуковский временно ограничена.

Антон Голыбин
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