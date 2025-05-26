План «Ковёр» введён в четырёх российских аэропортах
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С 00:16 по московскому времени в аэропорту Череповца введён запрет на приём и выпуск воздушных судов. Аналогичные ограничения начали действовать в московских воздушных гаванях Домодедово и Жуковский с 00:25 мск и в нижегородском аэропорту Стригино с 00:48 мск. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Воздушные гавани прекращают обработку рейсов для обеспечения безопасности полётов. Авиадиспетчеры, экипажи и службы аэропортов работают в усиленном режиме, следуя протоколам.
А ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины продолжают попытки атаковать Тульскую область. Примерно в полночь по мск в небе раздались взрывы, при этом на окраинах Тулы было слышно более 10 детонаций. В ряде районов наблюдаются перебои электричества.