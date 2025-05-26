Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 22:11

План «Ковёр» введён в четырёх российских аэропортах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

С 00:16 по московскому времени в аэропорту Череповца введён запрет на приём и выпуск воздушных судов. Аналогичные ограничения начали действовать в московских воздушных гаванях Домодедово и Жуковский с 00:25 мск и в нижегородском аэропорту Стригино с 00:48 мск. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушные гавани прекращают обработку рейсов для обеспечения безопасности полётов. Авиадиспетчеры, экипажи и службы аэропортов работают в усиленном режиме, следуя протоколам.

Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Москвы
Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Москвы

А ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины продолжают попытки атаковать Тульскую область. Примерно в полночь по мск в небе раздались взрывы, при этом на окраинах Тулы было слышно более 10 детонаций. В ряде районов наблюдаются перебои электричества.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Нижегородская область
  • Московская область
  • Вологодская область
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar