План «Ковёр» введён в четырёх российских аэропортах

С 00:16 по московскому времени в аэропорту Череповца введён запрет на приём и выпуск воздушных судов. Аналогичные ограничения начали действовать в московских воздушных гаванях Домодедово и Жуковский с 00:25 мск и в нижегородском аэропорту Стригино с 00:48 мск. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.