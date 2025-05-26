Президент США Дональд Трамп заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский приносит лишь проблемы Украине. Об этом республиканец написал в соцсети Truth Social, напомнив о своей роли в урегулировании конфликта.

«Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он говорит. Всё, что выходит из его уст — создаёт проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить», — сообщил хозяин Белого дома.

Американский лидер вновь напомнил, что конфликт никогда бы не начался, будь он президентом во времена прежней администрации. По словам Трампа, он «помогает тушить большие и уродливые пожары, разгоревшиеся из-за грубой некомпетентности и ненависти».