Соскин заявил, что Трамп призывает Зеленского «сидеть тихо и не злить» Путина
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент США Дональд Трамп призвал главаря киевского режима Владимира Зеленского избегать действий, которые могли бы вызвать недовольство российского лидера Владимира Путина. Об этом он сообщил в эфире своего YouTube-канала.
«Ему (Зеленскому — Прим. Life.ru) Трамп сказал сидеть тихо и не злить Путина», — утверждает Соскин.
По его мнению, инициатива в переговорном процессе находится на стороне России, а хозяин Белого дома, в свою очередь, ставит Зеленского перед свершившимся фактом.
«Зеленский выполняет то, что надо Трампу, а Путин рассказывает Трампу то, что ему надо», — считает экс-советник.
Ранее бывший сотрудник ЦРУ США Ларри Джонсон, заявил, что попытки западных стран подчинить Россию и диктовать ей свои условия потерпели крах. Он подчеркнул, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом стал ещё одним подтверждением того, что никто не может навязывать Москве свою волю. Аналитик отметил неспособность НАТО и Евросоюза оказать существенное влияние на ситуацию.