Бывший сотрудник аналитического отдела Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил, что действия России в ходе спецоперации на Украине продемонстрировали неспособность западных стран подчинить себе РФ.

По словам Джонсона, очередным подтверждением этого стал телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что никто не может диктовать Москве свои условия.

Аналитик также отметил, что НАТО и Европейский Союз не в состоянии оказать реальное влияние на ситуацию. По его мнению, стремясь сорвать диалог о примирении, они лишь продолжают нести убытки.