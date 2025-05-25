Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 05:15

Попытки Запада подчинить Россию окончательно рухнули после разговора Путина и Трампа

Ларри Джонсон: Западу не удалось подчинить Россию и диктовать свои условия

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Бывший сотрудник аналитического отдела Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил, что действия России в ходе спецоперации на Украине продемонстрировали неспособность западных стран подчинить себе РФ.

По словам Джонсона, очередным подтверждением этого стал телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что никто не может диктовать Москве свои условия.

Аналитик также отметил, что НАТО и Европейский Союз не в состоянии оказать реальное влияние на ситуацию. По его мнению, стремясь сорвать диалог о примирении, они лишь продолжают нести убытки.

«Нужно давить»: Зеленский обнародовал очередной дерзкий план против России
«Нужно давить»: Зеленский обнародовал очередной дерзкий план против России

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Москва в ближайшее время передаст Киеву перечень условий для перемирия. Работа над меморандумом находится на завершающей стадии. Детали пока не подлежат огласке.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar