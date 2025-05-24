Москва в ближайшие дни передаст Киеву свои условия для перемирия
Косачев: Россия работает над перечнем условий для перемирия на Украине
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В ближайшие дни Москва передаст Киеву перечень своих условий для перемирия, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Он также отметил, что на данной стадии пункты для мирного урегулирования конфликта не будут предавать огласке.
Косачев рассказал, что Москва работает над пунктами для перемирия. Видео © Telegram/ Zvezdanews
«Работа над меморандумом ведётся, и она находится в завершающей стадии. Я ожидаю того, что российские наработки по меморандуму будут переданы противоположной стороне в ближайшие дни», — цитирует Косачева телеканал «Звезда».
Ранее в Еврокомиссии заявили, что во втором раунде переговоров между Украиной и Россией, возможно, примут участие представители Европы и Соединённых Штатов. Детали о возможном месте проведения встречи пока не разглашаются. Владимир Зеленский уже заявил о своей готовности к следующему раунду переговоров с Россией.