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25 мая, 22:22

Армия России захватила американский заряд разминирования в Курской области

«ВО»: Российские военные захватили переносной заряд MPLC Tactical Line Charge

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

На территории Курской области подразделения Армии России захватили переносной инженерный заряд MPLC Tactical Line Charge, изготовленный в США. Об этом сообщили в Telegram-канале «Военный осведомитель».

Обзор MPLC Tactical Line Charge. Видео © Telegram / Военный осведомитель

По имеющимся данным, устройство представляет собой комплект массой около 13 килограммов. В его состав входят 30-метровый детонирующий шнур с зарядом взрывчатого вещества, силовая установка с направляющим, инициирующий блок двойного действия, а также специальный рюкзак для переноски.

В сравнении с зарядом ЗРП-2 «Тропа» американская разработка содержит больше взрывчатки на метр шнура и весит вдвое меньше. При этом длина заряда у MPLC почти в два раза короче.

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А ранее в ходе освобождения села Горналь в Курской области был ликвидирован наёмник арабского происхождения с винтовкой FN SCAR-L. Вооружённые силы Российской Федерации в боях неоднократно сталкивались с оружием НАТО, в числе трофеев была также захвачена немецкая штурмовая винтовка Heckler Koch HK416.

Тимур Хингеев
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