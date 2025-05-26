Армия России захватила американский заряд разминирования в Курской области

На территории Курской области подразделения Армии России захватили переносной инженерный заряд MPLC Tactical Line Charge, изготовленный в США. Об этом сообщили в Telegram-канале «Военный осведомитель».

Обзор MPLC Tactical Line Charge. Видео © Telegram / Военный осведомитель

По имеющимся данным, устройство представляет собой комплект массой около 13 килограммов. В его состав входят 30-метровый детонирующий шнур с зарядом взрывчатого вещества, силовая установка с направляющим, инициирующий блок двойного действия, а также специальный рюкзак для переноски.

В сравнении с зарядом ЗРП-2 «Тропа» американская разработка содержит больше взрывчатки на метр шнура и весит вдвое меньше. При этом длина заряда у MPLC почти в два раза короче.