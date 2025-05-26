На Украине назревает напряжённость между командой Владимира Зеленского и подразделением «Азов*». Об этом сообщил «Ридусу» председатель Комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Поводом послужил недавний обмен пленными, который произошёл между Россией и Украиной. По словам Рогова, списки на обмен утверждает Зеленский, и недавняя ситуация показала, что действующий киевский режим не заинтересован в возвращении на родину «азовцев».

«Возможно, между Зеленским и «Азовом*» уже возник или начинает формироваться конфликт. Поэтому президент не хочет усиливать это подразделение на подконтрольных ему территориях. Чем меньше у «Азова*» штыков, тем легче Зеленскому с ним расправиться», — отметил Рогов в интервью «Ридусу».

Ранее сообщалось, что масштабный обмен пленными вызвал истерику у командира из «Азова»* Дениса Прокопенко. Он заявил, что ни один из его подопечных не вернулся из российского плена. По словам Прокопенко, это выглядит как издевательство над теми, кто получал гарантии и имел право на приоритетный обмен. Кроме того, командир подразделения пожаловался, что Москва при этом обменяла некоего «подонка», который просил российских силовиков нож для убийства украинских военных.