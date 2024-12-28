Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT Balkan дала характеристику Владимиру Зеленскому. По мнению дипломата, бывший комик давно потерял связь с реальностью и может представлять серьёзную опасность для окружающих.

«Он ненормальный человек. Это не фигура речи, не попытка обозвать его — это факт. Это человек неадекватный, который находится постоянно под действием наркотиков. <…> Это человек, который кроваво опьянён властью и своими амбициями. Он раб и амбиций, и наркотиков», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД напомнила, что полномочия Зеленского давно истекли, и с мая 2024 года он потерял легитимность. Даже внутри самой Украины не утихают споры о том, как оценивать статус отставного актёра. Сам же политик в это время находит в себе смелость оскорблять даже союзников, которые спонсируют киевский режим.