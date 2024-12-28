«Опьянённый властью раб наркотиков»: Захарова поставила Зеленскому точный диагноз
Захарова назвала Зеленского неадекватом, который «кроваво опьянён властью»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT Balkan дала характеристику Владимиру Зеленскому. По мнению дипломата, бывший комик давно потерял связь с реальностью и может представлять серьёзную опасность для окружающих.
«Он ненормальный человек. Это не фигура речи, не попытка обозвать его — это факт. Это человек неадекватный, который находится постоянно под действием наркотиков. <…> Это человек, который кроваво опьянён властью и своими амбициями. Он раб и амбиций, и наркотиков», — подчеркнула Захарова.
Представитель МИД напомнила, что полномочия Зеленского давно истекли, и с мая 2024 года он потерял легитимность. Даже внутри самой Украины не утихают споры о том, как оценивать статус отставного актёра. Сам же политик в это время находит в себе смелость оскорблять даже союзников, которые спонсируют киевский режим.
«Его лексика абсолютно неадекватная. Его заявления противоположны друг другу, они абсолютно противоречивы. Поэтому, мне кажется, опираться на то, что говорит Зеленский, и вообще пытаться найти в этом логику — чрезвычайно не просто наивно, но и опасно», — добавила Захарова.
Ранее подобные заявления звучали и со стороны министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он охарактеризовал мышление главы киевского режима как «непонятное нормальным людям». Критике Зеленский подвергается и внутри самой Украины. Нардеп Дубинский отметил, что экс-комик уже потерял доверие ВСУ и простых украинцев, а атрибутами его власти стали кровь, боль и слёзы.
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