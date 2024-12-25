Лавров посетовал на непостижимость мозга Зеленского для нормальных людей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не воспринимать всерьёз заявления Владимира Зеленского, отметив, что его мышление «непонятно нормальным людям».

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» глава МИДа напомнил о позиции официального Киева по поводу транзита российского газа в Европу через Украину. Зеленский не так давно утверждал, что оплата за российский газ на границе с Украиной будет считаться «финансированием войны». При этом он выразил готовность рассмотреть вариант, при котором европейские страны не будут платить за получаемый российский газ до завершения специальной военной операции.

«Понимаете, вот мозги у этого человека, они, конечно, непостижимы для нормальных людей», — констатировал Лавров.

Министр добавил, что не склонен комментировать «каждый чих» Зеленского, тем более что «чихает» тот регулярно.