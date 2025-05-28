Лавров: Переговоры лучше войны, но важно устранить первопричины конфликта
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Мирные переговоры предпочтительнее боевых действий, но для успешного урегулирования конфликта на Украине важно устранить его первопричины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Переговоры лучше, чем война, но для того, чтобы добиться успеха, и мы в этом глубоко убеждены, необходимо устранить первопричины конфликта, как это не раз подчеркивал президент России», — сказал глава МИД РФ на международной встрече высоких представителей, отвечающих за вопросы безопасности.
Лавров также отметил, что Россия многие годы до начала СВО и после предлагала и продолжает предлагать Киеву решать все проблемы, которые с каждым годом усугубляются, с помощью диалога и дипломатии.
Кроме того, министр поблагодарил правительства стран, содействующих возобновлению переговоров между Россией и Украиной без предварительных условий.
Ранее Лавров сообщил, что в скором времени могут быть объявлены детали нового раунда прямых переговоров между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что конкретные дата и место проведения встречи пока не определены. В настоящее время стороны работают над согласованием меморандума о прекращении огня — этот документ, вероятно, станет центральным вопросом на предстоящих переговорах.