В Кремле оценили подход США и Трампа к урегулированию украинского конфликта

США и глава Белого дома Дональд Трамп сбалансированы в своём подходе к урегулированию украинского конфликта. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Американцы и президент Трамп весьма сбалансированы в своем подходе [к урегулированию на Украине]. Понятно, что не всё просто, понятно, что всё хочется скорее, но настолько сложная субстанция, связанная с урегулированием проблемы первопричин украинского конфликта, что, конечно, требуется [время], работа ведётся», — сказал спикер Кремля.