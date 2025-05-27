В Кремле оценили подход США и Трампа к урегулированию украинского конфликта
Песков: США и Трамп держат баланс в подходе к решению конфликта на Украине
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США и глава Белого дома Дональд Трамп сбалансированы в своём подходе к урегулированию украинского конфликта. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Американцы и президент Трамп весьма сбалансированы в своем подходе [к урегулированию на Украине]. Понятно, что не всё просто, понятно, что всё хочется скорее, но настолько сложная субстанция, связанная с урегулированием проблемы первопричин украинского конфликта, что, конечно, требуется [время], работа ведётся», — сказал спикер Кремля.
Ранее Дмитрий Песков подчеркнул, что Вашингтон и Москва могут иметь разные мнения по определённым вопросам, но у руководств обоих государств есть политическая воля к продолжению совместной работы. Так представитель Кремля прокомментировал критику американского лидера в отношении российских ударов возмездия по Украине.