В Кремле уличили множество СМИ в участии в кампании по срыву переговоров с Украиной

В кампании по срыву переговорного процесса задействованы множество СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Много сливов, мы видим, что большое количество средств массовой информации де-факто принимают участие в кампании», — заявил представитель Кремля на брифинге.

По словам Пескова, цель этой кампании — подзадорить США на введение новых санкций против России. Пресс-секретарь главы государства отметил, что всё это «видно невооружённым взглядом».

Напомним, СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп якобы хочет ввести новые санкции против России до конца недели. При этом американские журналисты допускают, что хозяин Белого дома в итоге решит не усиливать давление на Москву.