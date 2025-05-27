В Кремле уличили множество СМИ в участии в кампании по срыву переговоров с Украиной
Песков: В кампании по срыву переговоров с Украиной участвуют множество СМИ
Обложка © Life.ru
В кампании по срыву переговорного процесса задействованы множество СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Много сливов, мы видим, что большое количество средств массовой информации де-факто принимают участие в кампании», — заявил представитель Кремля на брифинге.
По словам Пескова, цель этой кампании — подзадорить США на введение новых санкций против России. Пресс-секретарь главы государства отметил, что всё это «видно невооружённым взглядом».
Напомним, СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп якобы хочет ввести новые санкции против России до конца недели. При этом американские журналисты допускают, что хозяин Белого дома в итоге решит не усиливать давление на Москву.
Ранее в Германии заявили, что переговоры США и Европы по борьбе с обходом антироссийских санкций провалились. Больше страны не будут работать в этом вопросе вместе, сообщают немецкие издания Süddeutsche Zeitung, WDR и NDR со ссылкой на внутренний доклад МИД ФРГ.