Трансатлантический раскол: Заговор США и Европы против России потерпел фиаско

Переговоры между Европой и Соединёнными Штатами, направленные на совместную борьбу с обходом антироссийских санкций, завершились неудачей. Больше страны не будут работать в этом вопросе сообща, сообщают немецкие издания Süddeutsche Zeitung, WDR и NDR со ссылкой на внутренний доклад МИД ФРГ.

На заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 20 мая специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан выразил серьёзную обеспокоенность. Он констатировал «полное прекращение трансатлантической координации» по этим вопросам и отметил, что совместная работа по борьбе с обходом санкций более не ведётся. По его словам, сотрудничество в рамках Группы семи также заглохло.

Подобный разлад ставит под вопрос способность европейских и американских партнёров договориться о новом пакете ограничений против РФ. Эксперты, цитируемые газетой, предупреждают, что это может предвещать конец глобального санкционного режима.

В докладе МИД ФРГ также указывается, что, по оценке ЕС, основными центрами обхода санкций являются Китай и Гонконг. О'Салливан заявил на заседании, что приблизительно 80% случаев обхода ограничений приходятся на Китай.