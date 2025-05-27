Трансатлантический раскол: Заговор США и Европы против России потерпел фиаско
Переговоры США и Европы по борьбе с обходом антироссийских санкций провалились
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Переговоры между Европой и Соединёнными Штатами, направленные на совместную борьбу с обходом антироссийских санкций, завершились неудачей. Больше страны не будут работать в этом вопросе сообща, сообщают немецкие издания Süddeutsche Zeitung, WDR и NDR со ссылкой на внутренний доклад МИД ФРГ.
На заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 20 мая специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан выразил серьёзную обеспокоенность. Он констатировал «полное прекращение трансатлантической координации» по этим вопросам и отметил, что совместная работа по борьбе с обходом санкций более не ведётся. По его словам, сотрудничество в рамках Группы семи также заглохло.
Подобный разлад ставит под вопрос способность европейских и американских партнёров договориться о новом пакете ограничений против РФ. Эксперты, цитируемые газетой, предупреждают, что это может предвещать конец глобального санкционного режима.
В докладе МИД ФРГ также указывается, что, по оценке ЕС, основными центрами обхода санкций являются Китай и Гонконг. О'Салливан заявил на заседании, что приблизительно 80% случаев обхода ограничений приходятся на Китай.
Кроме того, в документе упоминается, что следующий, 18-й по счету, санкционный пакет ЕС будет нацелен на энергетический и банковский секторы России. Однако Венгрия, как отмечается, отвергает эти предложения и пока не проявляет готовности к компромиссу.
Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп собирается ввести новые санкции против России, а затем покинуть переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Он будет готов это сделать, если последний «санкционный забег» не принесёт результата. Кроме того, французский лидер Макрон продолжает угрожать масштабными ограничениями. Тем временем ЕС продолжает готовить 18-й пакет антироссийских санкций.