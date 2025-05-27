Трамп может готовить ультиматум: Новые санкции против России до конца недели
WSJ: Трамп хочет ввести новые санкции против России до конца недели
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против России и выхода из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
При этом WSJ отмечает, что существует вероятность, что хозяин Белого дома в итоге решит не усиливать давление на Москву. Издание также сообщает о размышлениях республиканца относительно выхода из переговорного процесса по Украине, если «последний рывок» не принесёт желаемых результатов.
«Президент Трамп ясно дал понять, что хочет заключить мирное соглашение путём переговоров. Президент Трамп также предусмотрительно оставил все варианты открытыми», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Ранее агентство Reuters сообщало о том, что Трамп не исключает введение дополнительных санкций в отношении России в ответ на события на Украине. В свою очередь, The New York Times пишет, что президент США может отказаться от усиления давления на Россию. Позиция американского лидера по вопросу ограничительных мер претерпела изменения по сравнению с его обещаниями, прозвучавшими в диалоге с европейскими лидерами.