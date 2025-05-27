Трамп может готовить ультиматум: Новые санкции против России до конца недели

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против России и выхода из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

При этом WSJ отмечает, что существует вероятность, что хозяин Белого дома в итоге решит не усиливать давление на Москву. Издание также сообщает о размышлениях республиканца относительно выхода из переговорного процесса по Украине, если «последний рывок» не принесёт желаемых результатов.