Трамп отказался от идеи усиливать давление на Россию

Американский лидер Дональд Трамп не намерен усиливать ограничения против России. Об этом сообщает The New York Times.

«Трамп ясно дал понять, что не намерен оказывать давление на Россию, тем более вводить жёсткие экономические санкции», — говорится в материале.

Собеседники газеты уточняют, что Белый дом после контакта с Кремлём пришёл к выводу о неэффективности уже действующих ограничительных мер. Представители администрации считают, что дальнейшее ужесточение санкций не принесёт желаемого результата и может противоречить национальным интересам США.

По данным NYT, позиция хозяина Белого дома по вопросу ограничительных шагов в отношении России претерпела изменения по сравнению с его обещаниями, прозвучавшими ранее в диалоге с руководством Великобритании, Франции и Германии.