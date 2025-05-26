Трамп отказался от идеи усиливать давление на Россию
The New York Times: Трамп не намерен вводить жёсткие санкции против России
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul
Американский лидер Дональд Трамп не намерен усиливать ограничения против России. Об этом сообщает The New York Times.
«Трамп ясно дал понять, что не намерен оказывать давление на Россию, тем более вводить жёсткие экономические санкции», — говорится в материале.
Собеседники газеты уточняют, что Белый дом после контакта с Кремлём пришёл к выводу о неэффективности уже действующих ограничительных мер. Представители администрации считают, что дальнейшее ужесточение санкций не принесёт желаемого результата и может противоречить национальным интересам США.
По данным NYT, позиция хозяина Белого дома по вопросу ограничительных шагов в отношении России претерпела изменения по сравнению с его обещаниями, прозвучавшими ранее в диалоге с руководством Великобритании, Франции и Германии.
Ранее Трамп допустил введение новых санкций против России. По словам американского лидера, такой шаг может быть предпринят в ответ на массированный удар по территории Украины. Республиканец уточнил, что конкретных решений пока не принято, но соответствующие консультации с советниками уже ведутся. Возможные санкции, по его словам, могут коснуться финансового сектора и отдельных промышленных направлений.