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Регион
26 мая, 15:08

Политолог Марков допустил, что Трампу придётся извиняться перед Путиным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Неожиданно жёсткая реакция Дональда Трампа на рекордные по силе удары российской армии по городам Украины может подогреваться публикациями в западной прессе о том, что Москва якобы не хочет мира. Такой пост опубликовал в своем телеграм-канале политолог Сергей Марков.

По его словам, президент США болезненно воспринимает все тезисы, которые могут «обнулить» его миротворческие усилия. Отсюда, мол, и высказывания в адрес Владимира Путина, которые редко можно услышать от Трампа. Впрочем, Марков не исключает, что совсем скоро американский лидер может позвонить в Кремль, чтобы лично принести Путину свои извинения.

«Якобы сегодня может быть незапланированный разговор Путина и Трампа. Якобы Трамп может попросить Путина на время мирных переговоров уменьшить удары армии России по городам Украины. Ну и якобы Трамп может извиниться», — рассуждает политолог.

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Напомним, что ранее глава США выступил с жёсткой критикой в адрес недавних шагов России на Украине. Он не исключил введение новых санкций против Москвы и выразил своё несогласие с действиями РФ, назвав их «беспричинными». В Кремле уже ответили американскому политику.

Марина Фещенко
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