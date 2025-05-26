Политолог Марков допустил, что Трампу придётся извиняться перед Путиным

Неожиданно жёсткая реакция Дональда Трампа на рекордные по силе удары российской армии по городам Украины может подогреваться публикациями в западной прессе о том, что Москва якобы не хочет мира. Такой пост опубликовал в своем телеграм-канале политолог Сергей Марков.

По его словам, президент США болезненно воспринимает все тезисы, которые могут «обнулить» его миротворческие усилия. Отсюда, мол, и высказывания в адрес Владимира Путина, которые редко можно услышать от Трампа. Впрочем, Марков не исключает, что совсем скоро американский лидер может позвонить в Кремль, чтобы лично принести Путину свои извинения.

«Якобы сегодня может быть незапланированный разговор Путина и Трампа. Якобы Трамп может попросить Путина на время мирных переговоров уменьшить удары армии России по городам Украины. Ну и якобы Трамп может извиниться», — рассуждает политолог.