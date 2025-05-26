Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв высказал мнение, что президенту США Дональду Трампу следует «расширить круг своих собеседников» или же перестать доверять всему, что «льют в его доверчивые уши».

В своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда отметил, что Трамп «часто озвучивает публично слова, впечатления и эмоции, полученные от предыдущего собеседника». В частности, речь идет о разговоре с Урсулой фон дер Ляйен, с которой Трамп общался накануне вечером, и которая, по мнению политика, не могла не поделиться с ним своей ненавистью к России.

«В этом случае — Трампу нужно либо расширить круг своих собеседников, либо перестать верить всему тому, что они ему говорят», — добавил он.

Косачёв также заявил, что если кто и «сошел с ума», то это, по его мнению, Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что «ковровые бомбардировки» не приносят Киеву успеха и лишь вызывают ответное возмездие. По словам сенатора, именно Зеленский и фон дер Ляйен пытаются представить эти действия как агрессию со стороны России. Он напомнил, что конфликт против украинского народа начался еще в 2014 году из Киева, а не из Москвы. А ответственность Трампа, как отметил сенатор, — разобраться в ситуации объективно и досконально, а не со слов собеседников.